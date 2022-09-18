KPSS 2022 Sınavı Genel Yetenek oturumu tarihi 18 Eylül iken, Alan Bilgisi oturumu 24- 25 Eylül tarihlerinde uygulanacak. 18 Eylül'de sınava giren adayların merak ettikleri arasında ise KPSS Puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS Puan hesaplama!

KPSS Lisans ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor? KPSS Lisans sınavı açıklanma tarihi!

18 Eylül tarihinde KPSS Genel Yetenek sınavı yapılırken, 24-25 Eylül tarihlerinde de Alan Bilgisi oturumu gerçekleştirildi. KPSS sınavının ardından öğrencilerin merak ettikleri arasında KPSS Puan hesaplama nasıl yapılır? sorusu yer alıyor. Peki, KPSS Puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS Puan hesaplama!

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS sınavındaki her test ayrı ayrı değerlendirilecek. Her testte kendi içinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve ham puan elde edilir. Ardından standart sapmalar ve ortalama ile puan hesaplanır.