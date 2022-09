Kpss sınavına giren adaylar puan hesaplama nasıl yapıldığını araştırıyor. KPSS alan sınavı puan hesaplama nasıl yapıldığı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı puan hesaplama nasıl yapıldığı gündeme geliyor. KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS Alan Sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilir. Her testte örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunur. Bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanır.

KPSS ALAN SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

