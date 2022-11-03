KPSS polislik taban ve tavan puanları kaç?

Milyonlarca KPSS Ön lisans polis adayı sonuçların açıklanmasından sonra KPSS önlisans polislik, asker, subay taban tavan puan sorgulanıyor. EGM ya da TSK kurumlarında görev yapmak isteyen adaylarda gözler baraj puanlarına çevrilmiş durumda. Peki, Polislik tavan puanı ve şartları nelerdir? Kimler polis,asker,subay olabilir? İşte tüm merak edilenler...

Milyonlarca KPSS önlisans adayıpolislik, asker, subay taban puanları kaç? POMEM 2022 KPSS önlisans polislik, asker, subay baraj puanlarını merak ediyor . ÖSYM'den yapılan açıklamayla 2022 KPSS önlisans sonuçlarını açıklamasının ardından sınav sonuçlara göre bir kuruma yerleşmek isteyen adayların ilk tercihleri arasında polislik veya askerlik gelmekte. Peki; KPSS önlisans polislik baraj puanı kaç? POMEM KPSS önlisans polislik puanı açıklandı mı? POMEM başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

KPSS ÖNLİSANS POLİSLİK TABAN PUANI KAÇ?

Polislik için KPSS önlisans taban puan 60 olarak belirlenmiştir. KPSS önlisans puan türü ile polisliğe başvuru yapmak isteyenlerin P93 puan türünden tercih yapması gerekmektedir. KPSS önlisans ve lisansta P3 puan türü ile polislik alımı yapılıyor. KPSS önlisans puanı ile polislik başvurusu için adayların en az 65 puan almaları gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS SUBAY TABAN PUANI KAÇ?

Jandarma Genel Komutanlığı lisans erkek adayları için taban KPSS 68 puan, kadın adaylar için ise taban KPSS 73 puan olarak duyuruldu.

Astsubaylık için KPSS önlisans sınavından en az 60 veya 65 puan almak gerekiyor.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM'in son yaptığı duyuruya göre polislik başvuru şartları şu şekilde belirlenmişti:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPDS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.