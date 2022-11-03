KPSS Ön lisans 2022 sınavına katılan adaylar tarafından heyecanla beklenmekte olan sınav sonuçları 3 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte adayların erişimine sunuldu. Sonuçlarda yer almakta olan KPSS P93 puan türü ile hangi mesleklerin yapılabileceği adaylar tarafından merak konusu haline geldi. Bu nedenle birçok aday KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir? Sorusunu araştırıyor. Peki, KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir? KPSS P93 puan türünde hangi meslekler var?

Kpss P93 puan türü meslekleri nelerdir? Sorusu, heyecanla beklenmekte olan sınav sonuçları 3 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Birçok aday KPSS P93 puan türünde hangi meslekler var? Sorusunu merak ediyor. Peki, KPSS P93 puan türü meslekleri nelerdir? KPSS P93 puan türünde hangi meslekler var?

KPSS P93 PUAN TÜRÜ MESLEKLERİ NELERDİR?

KPSS P93 puan türü ile aşağıdaki meslekler ve memur kadroları alım gerçekleştirmektedir.

Belediyelerde zabıta memuru

Kamu kurumlarında şöför

Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

İşletmen & kontrolör

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Anbar memuru

Hizmetli

Kaloriferci

Polis

Astsubay

Sekreter

P93 NE DEMEK?

P-93 Puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların katılabileceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır.