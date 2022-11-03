KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanması ardından adaylar, KPSS P93 puan türü ile alım yapan kurumlar neler olduğunu araştırıyor. KPSS P93 kaç yılda bir yapılır ve KPSS P93 puan kaç yıl geçerli olacağı gündeme geliyor. Peki, KPSS P93 puan türü ile alım yapan kurumlar neler? KPSS P93 puan türü ile alım yapan kurumlar neler?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ön lisans sonuçları açıklandı. Adaylar ÖSYM'nin resmi sitesinden sınav sonuçlarınını öğrendi. Bazı kurumlar KPSS Ön Lisans sınavına girenlerden P93 puan türüne göre alım yapıyor. KPSS P93 puan türü ile alım yapan kurumlar neler olduğu merak ediliyor. KPSS P93 puan türü ile alım yapan kurumlar neler? KPSS P93 puan türü ile alım yapan kurumlar neler? Detaylar haberimizdedir…

P93 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

P93 puan türü ile şu kadrolarda çalışabilirsiniz:

Belediyelerde zabıta memuru

Kamu kurumlarında şoför

Üniversiteler ve kamu kurumlarında memur

İşletmen & kontrolör

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

Anbar memuru

Hizmetli

Kaloriferci

Polis

Astsubay

Sekreter

P93 PUAN KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS P93 türü isteyen meslekler, sadece üniversitelerin ön lisans yani 2 yıllık bölümlerinden mezun adaylar için geçerli olmaktadır. KPSS ön lisans sınavı 2 yılda bir yapılıyor. KPSS'ye giren kişi, sınava girdiği sene ve sonraki yıl yapılacak olan işe alımlarda P93 puan türünü kullanabilir. Alımlar her sene yapılmaktadır. Örneğin 2022 yılında KPSS'ye (ön lisans) giren adaylar, hem 2022 yılında hem de 2023 yılında P93 puan türünü kullanabilir.