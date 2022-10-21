KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında KPSS P3 puan türü nedir? sorusu yer alıyor. KPSS sınavına giriş yapan vatandaşlar KPSS puan türlerini araştırıyor. Peki, KPSS P3 puan türü nedir? KPSS P3 puan türü ne oluyor? P3 puan türü ne demek? İşte tüm merak edilenler..

Kpss Puan türlerine göre kurumlara alımlar gerçekleşiyor. KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında ise bu KPSS puan türlerinin ne anlama geldiği. KPSS P3 puan türü nedir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KPSS P3 puan türü nedir? KPSS P3 puan türü ne oluyor? P3 puan türü ne demek?

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar şöyle;

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde;

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

P2 puan türü ile alım yapan kurumlar şöyle;

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı