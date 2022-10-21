KPSS P3 puan türü nedir? KPSS P3 puan türü ne oluyor? P3 puan türü ne demek?
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KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında KPSS P3 puan türü nedir? sorusu yer alıyor. KPSS sınavına giriş yapan vatandaşlar KPSS puan türlerini araştırıyor. Peki, KPSS P3 puan türü nedir? KPSS P3 puan türü ne oluyor? P3 puan türü ne demek? İşte tüm merak edilenler..
Kpss Puan türlerine göre kurumlara alımlar gerçekleşiyor. KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında ise bu KPSS puan türlerinin ne anlama geldiği. KPSS P3 puan türü nedir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KPSS P3 puan türü nedir? KPSS P3 puan türü ne oluyor? P3 puan türü ne demek?
KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.
KPSS P3 puan türü ile alım yapan kurumlar şöyle;
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
Orman Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde;
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
P2 puan türü ile alım yapan kurumlar şöyle;
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı