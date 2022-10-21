ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 KPSS Lisans sınavının sonuçları geçtiğimiz saatler içerisinde adayların erişimine sunuldu. Adaylar sonuçlarda yer alan puan türleri hakkında KPSS P3 Nedir? Sorusunu ve KPSS P3 puan türü ne demek? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyorlar. Bu haberimizde KPSS P3 puan türü hangi meslekleri yapabilir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, KPSS P3 Nedir? KPSS P3 puan türü ne demek? KPSS P3 puan türü hangi meslekleri yapabilir?

KPSS P3 Nedir? Sorusu, özelikle KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişinin merak ettiği bir konu haline geldi. KPSS sonuçlarında yer alan farklı puan türleri birçok adayın kafasında karışıklığa neden oldu. Sonuçlarda yer alan puan türleri ile görev alınabilecek kurumların hangileri olduğu da birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS P3 Nedir? KPSS P3 puan türü ne demek? KPSS P3 puan türü hangi meslekleri yapabilir?

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

KPSS P3 PUAN TÜRÜ İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Makina Kimya Endüstrisi

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından resmi olarak gerçekleştirilen duyurunun ardından sınav sonuçları adayların erişimine açıldı.