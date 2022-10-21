KPSS P3 Nedir? KPSS P3 puan türü ne demek? KPSS P3 puan türü hangi meslekleri yapabilir?
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022 KPSS Lisans sınavının sonuçları geçtiğimiz saatler içerisinde adayların erişimine sunuldu. Adaylar sonuçlarda yer alan puan türleri hakkında KPSS P3 Nedir? Sorusunu ve KPSS P3 puan türü ne demek? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyorlar. Bu haberimizde KPSS P3 puan türü hangi meslekleri yapabilir? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, KPSS P3 Nedir? KPSS P3 puan türü ne demek? KPSS P3 puan türü hangi meslekleri yapabilir?
KPSS P3 Nedir? Sorusu, özelikle KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok kişinin merak ettiği bir konu haline geldi. KPSS sonuçlarında yer alan farklı puan türleri birçok adayın kafasında karışıklığa neden oldu. Sonuçlarda yer alan puan türleri ile görev alınabilecek kurumların hangileri olduğu da birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS P3 Nedir? KPSS P3 puan türü ne demek? KPSS P3 puan türü hangi meslekleri yapabilir?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit orana sahip olduğu puan türüdür. Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Makina Kimya Endüstrisi
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
ÖSYM tarafından resmi olarak gerçekleştirilen duyurunun ardından sınav sonuçları adayların erişimine açıldı.
2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı https://t.co/i9dVkIeDGq pic.twitter.com/uhGMI5LkQd— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 21, 2022