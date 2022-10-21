KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında KPSS P2 puan türü nedir? sorusu yer alıyor. KPSS sınavına giriş yapan vatandaşlar KPSS puan türlerini araştırıyor. Peki, KPSS P2 puan türü nedir? KPSS P2 puan türü ne oluyor? P2 puan türü ne demek? İşte tüm merak edilenler..

KPSS P3 puan türü nedir? KPSS P3 puan türü ne oluyor? P3 puan türü ne demek?

Kpss Puan türlerine göre kurumlara alımlar gerçekleşiyor. KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında ise bu KPSS puan türlerinin ne anlama geldiği. KPSS P2 puan türü nedir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KPSS P2 puan türü nedir? KPSS P2 puan türü ne oluyor? P2 puan türü ne demek?

KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir.

P2 puan türü ile alım yapan kurumlar şöyle;

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı