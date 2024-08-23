KPSS P2 nedir? P2 hangi meslekler oluyor? KPSS P2 puan türü ne anlama gelir?

Kpss P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır. P2 puan türü Kpss'den sonra hesaplanıyor. KPSS P2 puanı, belirli kamu mesleklerine atanmak isteyen adaylar için kullanılan bir puan türüdür ve genellikle yönetim ve denetim alanlarında görev alacak personelin seçilmesinde kullanılıyor. Adaylar, P2 nedir? Sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, KPSS P2 nedir? P2 hangi meslekler oluyor? KPSS P2 puan türü ne anlama gelir?

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puanı, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) kullanılan bir puan türüdür ve genellikle bazı kamu kurumlarının belirli pozisyonlarına başvuru yaparken kullanılmaktadır. P2 puan türü, Genel Yetenek (GY) ve Genel Kültür (GK) testlerinden elde edilen sonuçların belirli bir oranla birleştirilmesiyle hesaplanır. Bu puan türü, ağırlıklı olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Hukuk Fakültesi gibi bölümlerden mezun olan adaylar için önem taşır.

P2 PUAN TÜRÜ HANGİ MESLEKLER OLUYOR?

KPSS P2 puan türü, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, denetmen yardımcısı, kontrolör yardımcısı gibi meslekler için tercih edilir. Özellikle Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kurumlar, bu puan türünü kullanarak personel alımı yapmaktadır.