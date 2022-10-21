KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında KPSS P10 puan türü nedir? sorusu yer alıyor. KPSS sınavına giriş yapan vatandaşlar KPSS puan türlerini araştırıyor. Peki, KPSS P10 puan türü nedir? KPSS P10 puan türü ne oluyor? P10 puan türü ne demek? KPSS P10 puan türü ile alım yapan kurumlar neresi? İşte tüm merak edilenler..

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Kpss Puan türlerine göre kurumlara alımlar gerçekleşiyor. KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında ise bu KPSS puan türlerinin ne anlama geldiği. KPSS P10 puan türü nedir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KPSS P10 puan türü nedir? KPSS P10 puan türü ne oluyor? P10 puan türü ne demek?

KPSS P10 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

Öğretmen olarak atanmak isteyen memur adaylarının ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) sınavına katılmayan branşları P10 puan türünde, ÖABT sınavına katılan branşları P121 puan türünde branşlarına yönelik olarak istenilen puanı aldıktan sonra öğretmen atamalarına başvurması gerekmektedir.

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Genel Kültür + Genel Yetenek + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.

KPSS P10 puan türünün ağırlıkları şu şekildedir: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Genel Kültür: 0,30

• Genel Yetenek: 0,30

• Eğitim Bilimleri: 0,40

Ayrıca, KPSS P10 puan türü, 1 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KPSS P10 PUAN TÜRÜ NE İŞE YARAMAKTADIR?

KPSS P10 puan türü, öğretmen olmak isteyen adayların atama için yeterli puanı alması halinde öğretmen olarak devlet okullarında görev almalarını sağlayabilecek bir KPSS öğretmenlik puan türüdür.