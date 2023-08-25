KPSS P1 puan türü nedir? KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar neresi?
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KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında KPSS P1 puan türü nedir? sorusu yer alıyor. KPSS sınavına giriş yapan vatandaşlar KPSS puan türlerini araştırıyor. Peki, KPSS P1 puan türü nedir? KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar neresi? İşte tüm merak edilenler.
Kpss Puan türlerine göre kurumlara alımlar gerçekleşiyor. KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında ise bu KPSS puan türlerinin ne anlama geldiği. KPSS P1 puan türü nedir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KPSS P1 puan türü nedir? KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar neresi? İşte detaylar...
KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.
KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.
KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde;
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Bakanlıkların mühendislik kadroları
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
İller Bankası Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar, KPSS sonuçlarına T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek.
Sisteme giriş yapan adaylar yukarı bölümde bulunan " Sonuç yılı ve Sonuç grubunu" seçerek güncel olarak duyurulan sonuçları görüntüleyebilirler.
Adaylar, sonuçların açıklamasıyla beraber; alınan puan, doğru veya yanlış cevap sayılarını öğrenebilecek.
Özel bir yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiştirme programı sonrası yeterlilik sınavına tabii tutulan Başbakanlık ve Bakanlıklara ait müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör, denetçi gibi kadrolara KPSS-A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınavlara da KPSS-A denilmektedir. Bu kadrolara genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadrolarına başvurabilmelerine imkân tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki KPSS-A kadroları temel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Mühendislik, mimarlık, fen-edebiyat gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen bunlar oldukça sınırlıdır. KPSS-A her yıl, yılda 1 defa olmak üzere Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır.