KPSS P1 puan türü nedir? P1 puan türü ile alım yapan kurumlar! 2023 KPSS P1 puan türü ne oluyor?

KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında KPSS P1 puan türü nedir? sorusu yer alıyor. KPSS sınavına giriş yapan vatandaşlar KPSS puan türlerini araştırıyor. Peki, KPSS P1 puan türü nedir? KPSS P1 puan türü ne oluyor? P1 puan türü ne demek? KPSS P1 puanı ile alım yapan kurumlar neresi?İşte tüm merak edilenler.

Kpss Puan türlerine göre kurumlara alımlar gerçekleşiyor. KPSS sınavına giren adayların merak ettikleri arasında ise bu KPSS puan türlerinin ne anlama geldiği. KPSS P1 puan türü nedir? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, KPSS P1 puan türü nedir? KPSS P1 puan türü ne oluyor? P1 puan türü ne demek? İşte detaylar...

KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde;