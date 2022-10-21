KPSS Sınav sonuçları geçtiğimiz saatler ÖSYM başkanlığı tarafından resmi web sitesinin üzerinden sonuçları yayınlandı. 2022 Yılında gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavının sonuçlarını öğrenen adayların birçoğu KPSS P1 Puan türü hangi meslekleri yapabilir? Sorusunu merak etti. Bu haberimizde KPSS P1 Puan türü hangi meslekleri yapabilir? Sorusunu ve KPSS P1 Puan türü nedir? Sorusunu sizler için yanıtlayacağız. Peki, KPSS P1 Puan türü hangi meslekleri yapabilir? KPSS P1 Puan türü nedir?

KPSS P1 Puan türü hangi meslekleri yapabilir? Sorusu, 2022 KPSS Lisans sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının hemen ardından birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Sınav sonuçların yer alan puan türlerini bilmeyen adayların kafasında karışıklığa neden oldu. Sizler için KPSS P1 Puan türü nedir? KPSS P1 hangi meslekler için geçerlidir? Sorularını yanıtladık. Peki, KPSS P1 Puan türü hangi meslekleri yapabilir? KPSS P1 Puan türü nedir? KPSS P1 hangi meslekler için geçerlidir?

KPSS P1 PUAN TÜRÜ HANGİ MESLEKLERİ YAPABİLİR?

KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar şu şekilde;

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Bakanlıkların mühendislik kadroları

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Gibi birçok kurumda farklı konumlardaki meslekler için tercihte bulunabilirler.

KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından resmi olarak gerçekleştirilen duyurunun ardından sınav sonuçları adayların erişimine açıldı.