KPSS Ortaöğretim sonuçlarının adayların erişimine açılması ile birlikte adaylar heyecanla KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? sorusunu araştırıyor. 24 Kasım'da açıklanan KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sınava giren adaylar KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim tercih tarihi belli mi? ÖSYM Tercih kılavuzu yayınlandı mı? sorularını araştırdı.

24 Aralık tarihinde KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları erişime açıldı. Sınava giren adayların gündeminde ise KPSS Ortaöğretim tercih döneminin ne zaman başlayacağı. Arama motorlarında KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim tercih tarihi belli mi? ÖSYM Tercih kılavuzu yayınlandı mı? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM kılavuzu 21 Aralık tarihinde paylaşılacak. KPSS Ortaöğretim tercih dönemi ise 28 Aralık tarihine kadar devam edecek.