KPSS Ortaöğretim sonuçlarının adayların erişimine açılması ile birlikte adaylar heyecanla KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? sorusunu araştırıyor. KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? Sorusu bu nedenle gündemde yer alıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2022 KPSS Ortaöğretim tercihleri hangi tarihte başlayacak?

6 Kasım tarihinde düzenlenen 2022- Kpss Ortaöğretim Sınavının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından adaylar tarafından KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak konusu olan KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2022 KPSS Ortaöğretim tercihleri hangi tarihte başlayacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2022 KPSS ortaöğretim tercihleri için henüz net bir tarih bildirilmedi. Gerçekleştirilen tahminlere göre ise tercihlerin aralık ayında başlaması öngörülüyor. Konu hakkındaki gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 6 Kasım 2022'de düzenlenen 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek. KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranına ulaşmak isteyen vatandaşlar aşağıda yer alan kısımdan KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama ekranına gidebilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI