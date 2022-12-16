kpss ortaöğretim tercih ne zaman yapılacak? KPSS tercihleri nasıl yapılır?

KPSS tercih tarihleri, memurluk sınavına katılan adayların gündeminde ilk sırada yer alıyor. KPSS tercih takvimini yayınlanasıyla birlikte KPSS öğretim sınavına giren adaylar KPSS ortaöğretim tercihlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS Ortaöğretim tercileri ne zamana yapılacak? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kpss tercih kılavuzu ve tarihleri kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından merakla bekleniyor. Lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavlarının ardından gözler ÖSYM'nin yayınlanacağı tercih kılavuzunda. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS tercihleri nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih başvuruları 21 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta son bulacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 KPSS tercih kılavuzu tarihi hakkında ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Kılavuzun başvuru tarihiyle aynı gün yayımlanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

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