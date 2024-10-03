Kpss ortaöğretim sınav sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de düzenlenirken sınavların tamamlanmasının üzerinden iki hafta geçti. KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama EKRANI! (P94) Lise KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklanıyor!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Ortaöğretim düzeyinde düzenlenen KPSS oturumları 2 yıl da bir yapıldığından adaylar sınavlara yoğun ilgi gösteriyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar 2 yıl boyunca tercih yapabilecek.

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de tamamlanırken yayınlanan takvime göre sonuçlar 4 Ekim cuma günü açıklanacak.

ÖSYM tarafından paylaşılan takvimde herhangi bir saat bilgisi yer almazken sonuçların yoğunluk oluşmaması açısından sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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KPSS P94 PUANI İLE NERELERE BAŞVURULUR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların KPSS P94 puanı belli olacak. KPSSP94 puan türü Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için kullanılıyor.

KPSS ortaöğretim puanıyla çeşitli üniversiteler, enstitüler, bakanlıklar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kamu kurumu alım yapıyor