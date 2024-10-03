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KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama EKRANI! (P94) Lise KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklanıyor!

KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama EKRANI! (P94) Lise KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklanıyor!
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KPSS lise sonuçları için heyecanlı geri sayım başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimin ardından adaylar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. KPSS sınav sonuçları ekranında adayların Genel Kültür- Genel Yetenek bölümünden doğru-yanlış cevap sayıları ve puan bilgisi yer alacak. Peki,KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama EKRANI açıldı mı? (P94) Lise KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklanıyor!

Kpss ortaöğretim sınav sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrildi. KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de düzenlenirken sınavların tamamlanmasının üzerinden iki hafta geçti. KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama EKRANI! (P94) Lise KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklanıyor!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Ortaöğretim düzeyinde düzenlenen KPSS oturumları 2 yıl da bir yapıldığından adaylar sınavlara yoğun ilgi gösteriyor. Sınav sonuçlarıyla birlikte adaylar 2 yıl boyunca tercih yapabilecek.

KPSS ortaöğretim sınavı 15 Eylül'de tamamlanırken yayınlanan takvime göre sonuçlar 4 Ekim cuma günü açıklanacak.

ÖSYM tarafından paylaşılan takvimde herhangi bir saat bilgisi yer almazken sonuçların yoğunluk oluşmaması açısından sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 4 Ekim tarihinde KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS P94 PUANI İLE NERELERE BAŞVURULUR?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların KPSS P94 puanı belli olacak. KPSSP94 puan türü Devlet kurum ve kuruluşlarına yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için kullanılıyor.

KPSS ortaöğretim puanıyla çeşitli üniversiteler, enstitüler, bakanlıklar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer birçok kamu kurumu alım yapıyor

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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