kpss ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ÖSYM tarafından 6 kasım pazar günü yurt genelinde gerçekleşen binlerce orta öğretim adayının devlet memuru olmak için sınava girdi. Adaylar sınav maronunun tamamlamasıyla KPSS Orta öğrenim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor .Peki 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair merak edilenler...

Milyonlarca adayın girdiği 1-13 Eylül 2022 Tarihleri arasında KPSS ortaöğretim başvuru işlemleri tamamlandı. Ardından sınav 6 Kasım'da yurt genelinde uygulandı. Adaylar ise KPSS ortaöğretim sonuçları araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM 2022 sınav takviminde KPSS ortaöğretim sonuç tarihi yer aldı. Adaylar ise büyük merak ve sabırsızlıkla KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak öğrenmek istiyor. Peki ,KPSS Ortaöğrenim sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

2022 KPSS OTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde belli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir