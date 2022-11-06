KPSS Ortaöğretim sınavının 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesinin ardından sınavdan çıkan adaylar KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu internet üzerinde araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvimde yer alan sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sınavı hangi tarihte, ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklanma tarihi!

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Kpss Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, KPSS Ortaöğretim sınavının 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilmesi ile birlikte, gün içerisinde sıklıkla araştırılan sorular arasında yer aldı. Memur olmak isteyenlerin katıldığı KPSS sınav sonuç tarihi, adaylar tarafından iple çekiliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ortaöğretim sınavı hangi tarihte, ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları açıklanma tarihi!

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM başkanlığı tarafından 1 Aralık tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.