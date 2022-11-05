KPSS Ortaöğretim 2022 sınavının tarihinin yaklaşması ile birlikte sınav hakkındaki detaylar daha fazla merak ediliyor ve KPSS Ortaöğretim sınavı kaç dakika? Sorusu başta olmak üzere birçok konu araştırılıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı kaç dakika? 2020 KPSS Ortaöğretim kaç dk sürüyor? KPSS Ortaöğretim sınav süresi!

6 Kasım günü gerçekleştirilecek olan KPSS Ortaöğretim sınavının yaklaşması ile birlikte, adayların heyecanı giderek artıyor. Sınav hakkındaki birçok bilgiyi teyit etmek amacı ile 2020 KPSS Ortaöğretim kaç dk sürüyor? Soruları gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde sınava katılacak olan adaylar ve merak edenler için KPSS Ortaöğretim sınavı kaç dakika? Sorusunu yanıtladık. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı kaç dakika? 2020 KPSS Ortaöğretim kaç dk sürüyor? KPSS Ortaöğretim sınav süresi!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI KAÇ DAKİKA?

6 Kasım Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 130 dakika yani toplamda 2 saat 10 dakika sınav süresi verilmektedir. Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarından 60'şar soru olmak üzere toplam 120 soru yer almaktadır.

ÖSYM'DEN KPSS BİLGİLENDİRMESİ

ÖSYM başkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından 2022 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak olan adaylar için bilgilendirilmeler gerçekleştirildi.