2022 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak olan adaylar heyecanla sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. 27 Ekim Perşembe günü sınav yerlerinin açıklanması ile birlikte KPSS Ortaöğretim sınav yerleri öğrenme ekranı merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Haberimizde merak edenler için KPSS Ortaöğretim sınav yeri nasıl öğrenilir? Sorusunu yanıtladık. İşte, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri öğrenme ekranı! KPSS Ortaöğretim sınav yeri nasıl öğrenilir? 2022 KPSS Ortaöğretim sınav yeri sorgulama!

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

Kpss Ortaöğretim sınav yerleri öğrenme ekranı, sınav yerlerinin açıklanmasının ardından birçok adayın araştırdığı konular arasında yer aldı. 2022 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak olan adaylar, sınava gireceği yeri merak ediyor ve araştırıyor. Sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar internet üzerinde KPSS Ortaöğretim sınav yeri nasıl öğrenilir? Sorusunu araştırıyor. İşte, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri öğrenme ekranı! KPSS Ortaöğretim sınav yeri nasıl öğrenilir? 2022 KPSS Ortaöğretim sınav yeri sorgulama!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ ÖĞRENME EKRANI

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ ÖĞRENME EKRANI'na tıklayarak KPSS Ortaöğretim sınav yerleri öğrenme ekranına ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim sınavına girecek olan adaylar için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM'nin sitesi olan ais.osym.gov.tr sitesinden giriş yerlerini öğrenebilir.