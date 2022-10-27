2022 Yılında gerçekleştirilecek olan KPSS ortaöğretim sınavı için birçok kişi heyecanla KPSS Ortaöğretim sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. Sınav yerlerinin açıklanmasını bekleyen adaylar, internet üzerinde KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? Sorusunu araştırıyordu. Haberimizde birçok kişinin merak ettiği KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri öğrenme!

Kpss Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? Sorusu, sınava katılım sağlayacak olan adayların heyecanla beklediği konular arasında yer alıyordu. Adaylar internet üzerinde birçok detayı merak ediyor ve KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? Sorusu başta olmak üzere gün içerisinde sıklıkla araştırılıyordu. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri öğrenme!

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2022-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ ÖĞRENME

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Ekim 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.