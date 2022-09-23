KPSS sınavlarına girecek olan adaylar tarih araştırmasına devam ediyor. KPSS Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül itibariyle başvuruya açıldı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar başvurularını yapacak. Peki, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman? KPSS ön lisans ve KPSS lisans başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS ön lisans giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS ön lisans giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!

Binlerce aday KPSS sınavı ile ilgili detayları sık sık araştırıyor. KPSS Ortaöğretim başvurusu 1 Eylül itibariyle başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav tarihleri ne zaman? KPSS ön lisans ve KPSS lisans başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1 Eylül itibariyle başladı. KPSS son başvuru tarihi ise 13 Eylül olarak belirlendi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN



KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim ücretleri henüz ÖSYM tarafından 130 TL olarak belirlendi.

KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak. Sonuçlar ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

ÖSYM KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV AÇIKLAMASI!

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS ÖN LİSANS SINAV BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2022 KPSS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS Ön Lisans başvuru tarihi ÖSYM takviminde 3 Ağustos tarihinde başladı ve 15 Ağustos tarihinde tamamlandı. ÖSYM KPSS Ön Lisans geç başvuruları ise 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı 9 Ekim'de gerçekleşecek.