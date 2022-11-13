KPSS 2022 Ortaöğretim sınavının ÖSYM başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesinin ardından sınava katılan birçok aday heyecanla KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

Kpss Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınava katılan birçok aday tarafından merak konusu oldu ve gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde merak edilen 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları hangi tarihte, ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, ÖSYM başkanlığı tarafından 1 Aralık tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.