KPSS ortaöğretim sınavı için beklenen tarih geldi ve yurt genelinde binlerce kişi zorlu sınavda ter döktü. Söz konusu sınavın ardından ÖSYM, yayınlandığı açıklamayla sınavın soru ve cevaplarının yayınlandığını duyurdu. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lise ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün?

KPSS sınavına kimlik yerine sürücü belgesiyle gelince sınava giremedi, kart karışıklığı 2 yılına mal oldu

Kpss ortaöğretim sınavı için beklenen tarih geldi ve yurt genelinde binlerce kişi zorlu sınavda ter döktü. Kitapçıkların soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lise ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde erişime açılacak. Sınava girenler sonuçlarını ÖSYM sonuç görüntüleme sistemi üzerinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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