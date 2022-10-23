2022 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri, sınava katılacak olan adaylar tarafından sık sık merak ediliyor ve araştırılıyor. Sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte en çok araştırılan sorular arasında KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusu ve 2022 KPSS Sınav yerleri belli oldu mu? Sorusu yer alıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS Sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Lisans sonuçları açıklanma tarihi ne zaman?

Kpss Ortaöğretim sınavına katılım sağlayacak olan adaylar sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte gün içerisinde sıklıkla KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusunu araştırmaktadır. Haberimizde merak edenler için KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 KPSS Sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2022 güncel KPSS sınav takvimine göre 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS Ortaöğretim sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklama gerçekleştirildiğinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM KAÇ DAKİKA?

6 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan KPSS ortaöğretim için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri için 130 dakika süre verilecek.