Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının ardından gözler KPSS branş bazında sıralamalara çevrildi. ÖSYM son dakika duyurusu ile KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandığını duyurdu. Peki, KPSS Ortaöğretim branş sıralaması öğrenme ekranı! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar sorgulama ekranı

Kpss ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından memur adaylarının gündemindeki yerini koruyordu. Peki, KPSS Ortaöğretim branş sıralaması öğrenme ekranı! ÖSYM AİS ile 2022 Lise KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar sorgulama ekranı! İşte detaylar haberimizde...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI!

ÖSYM duyurusunda, "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz.

Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (e-okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

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