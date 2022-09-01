KPSS Ortaöğretim başvuruları için heyecanla bekleyen adaylar 1 Eylül tarihi ile başvuru yapmaya başladılar. Başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından en sık aratılan konular arasında KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek? Sorusu da yer alıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim başvuruları son tarih ne zaman?

Birçok Ortaöğretim mezunu adayın heyecanla beklemekte olduğu KPSS Ortaöğretim başvuruları, 1 Eylül tarihinde başladı. Başvurmak isteyen birçok aday, KPSS Ortaöğretim başvuruları için son tarihi merak ediyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek? KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim başvuruları son tarih ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

1 Eylül tarihinde başlayan KPSS Ortaöğretim başvuruları, 13 Eylül Salı 2022 tarihine kadar devam edecektir. Başvurmak isteyen birçok aday bu tarih aralıkları içerisinde KPSS Ortaöğretim için başvuru gerçekleştirebilir. ÖSYM'nin açıklaması ile belli olan KPSS ortaöğretim başvuru tarihinin ardından başvuruların nasıl gerçekleştirildiği de adaylar tarafından merak konusu oluyor.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin açıklaması ile belli olan KPSS ortaöğretim başvuru tarihinin ardından memur adayları KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyor. "Ais.osym.gov.tr" web sitesinden KPSS ortaöğretim başvuruları yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETIM SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile belli olacak olan KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunun, 1 Eylül 2022 tarihinde yayınlanması bekleniyor.