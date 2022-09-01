Lise mezunu olan vatandaşların devlet kurumlarında memur olmak isteyenlerin atanmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusu yapıp sınava girmesi gerekmektedir. Memur olmak isteyen lise mezunları ise KPSS ortaöğretim başvurularının ne zaman başladığını merak edip araştırıyor. KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?

Kpss ortaöğretim sınavına girmeyi bekleyen öğrenciler başvuruların başlamasını bekliyor. Liseden mezun olan ve memur olmak isteyen kişilerin gündeminde "Kpss ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?" soruları var. ÖSYM'nin KPSS ortaöğretim başvuru tarihini açıklamasını bekleyen memur adaylarının gözleri geç önlisans başvurularının 24 Ağustos'ta sonlanmasının ardından KPSS ortaöğretim başvuru tarihinde. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin KPSS ortaöğretim başvuru tarihini açıklamasını bekleyen memur adaylarının gündeminde KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman başlıyor? Soruları hakim. ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile bu tarih netleşti. ÖSYM'nin yayınladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı takvimi ile başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül Perşembe günü başlarken 13 Eylültarihinde sona erecek.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin açıklaması ile belli olan KPSS ortaöğretim başvuru tarihinin ardından memur adayları KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyor. https://ais.osym.gov.tr/ web sitesinden KPSS ortaöğretim başvuruları yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETIM SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile belli olacak olan KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunun, 1 Eylül 2022 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.