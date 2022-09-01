KPSS Ortaöğretim başvuruları birçok aday tarafından heyecanla bekleniyor. Adaylar KPSS Ortaöğretim başvuruları hakkında birçok konuyu merak ediyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek?

Kpss Ortaöğretim başvuruları adaylar tarafından heyecanla beklenen ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Adayların en sık merak ettiği ve araştırdığı konulardan olan KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı? KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman bitecek?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2022 KPSS Ortaöğretim başvuruları ÖSYM tarafından KPSS takvimi ile tarihi net bir şekilde belli olmuştu. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre KPSS Ortaöğretim başvuruları, 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

KPSS Ortaöğretim başvuruları, 1 Eylül 2022 Perşembe günü başlayacak ve 13 Eylül 2022 tarihine kadar devam edecek.

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin açıklaması ile belli olan KPSS ortaöğretim başvuru tarihinin ardından memur adayları KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtını merak ediyor. "Ais.osym.gov.tr" web sitesinden KPSS ortaöğretim başvuruları yapılacak.