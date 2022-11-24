KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilebilir? KPSS 60, 65, 75 puanla nerelere girilir?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilebilir? Sorusuna çevrildi. Birçok aday KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilebilir? Sorusunu merak ediyor. Peki, KPSS Ortaöğretim 60, 65, 75 puanla nereye girilebilir? KPSS 60, 65, 75 puanla nerelere girilir?