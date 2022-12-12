Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıklamıştı. Başvuru işlemleri ise tamamlandı. Bugünlerde ise Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları araştırması başladı. Peki, KPSS Önlisans yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS/11 Sağlık Bakanlığı tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Kpss tercih sonuçları yerleştirme süreci kapsamında pek çok vatandaş tarafından yakından takip edilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel alımı kapsamında ÖSYM tarafından tercih başvuruları 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Peki, KPSS Önlisans yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS/11 Sağlık Bakanlığı tercih, yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçları tarihi henüz belli olmadı. Geçen yıl yapılan tercihler sonrası sonuçlar 5 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl 10 Aralık tarihi heyecanla bekleniyor. Konuya ilişkin herhangi bir son dakika gelişmesinde haberimizi güncelleyeceğiz.