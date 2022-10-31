KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım başladı. 9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans sınavının ardından, sonuçların açıklanacağı gün bekleniyor. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Kpss sonuçları ÖSYM AİS ekranından öğrenilecek. ÖSYM takvimine göre Kpss Önlisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sınav takvimindeki bilgiye göre KPSS sonuçları 3 Kasım 2022 Perşembe günü erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

Sınavın ÖSYM tarafından saat 10.00 itibariyle açıklanması bekleniyor.