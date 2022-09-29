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KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav yeri sorgulama!

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KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav yeri sorgulama!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? merak ediliyordu. KPSS sınav yeri sorgulama ekranı!

KPSS ön lisans giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS ön lisans giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!KPSS ön lisans giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS ön lisans giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!

Kpss sınav yeri sorgulama! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? merak ediliyordu. KPSS sınav yeri sorgulama ekranı haberimizde...

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

2022-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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