KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav yeri sorgulama!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? merak ediliyordu. KPSS sınav yeri sorgulama ekranı!
Kpss sınav yeri sorgulama! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı? merak ediliyordu. KPSS sınav yeri sorgulama ekranı haberimizde...
KPSS SINAV YERİ SORGULAMA
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
2022-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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