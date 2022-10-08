KPSS önlisans saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürecek?
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9 Ekim Pazar günü uygulanacak olan 2022-KPSS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, KPSS önlisans saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürecek?
Kpss ön lisans sınavına kısa bir süre kalırken, sınava katılım gösterecek memur adayları, KPSS sınavının ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS önlisans saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürecek? İşte detaylar haberimizde...
KPSS önlisans 9 Ekim 2022, Saat: 10.15'te başlayacak.
KPSS önlisans 130 dakika sürecek.
KPSS önlisans sınavında adaylara 60 Genel Yetenek sorusu, 60 Genel Kültür sorusu sorulacak.
KPSS'ye dair ÖSYM'den bir de uyarı yayınlandı:
"09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS önlisans sınavı oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."
"Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur."