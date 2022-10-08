KPSS önlisans saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürecek?

9 Ekim Pazar günü uygulanacak olan 2022-KPSS için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, KPSS önlisans saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürecek?