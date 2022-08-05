KPSS Önlisans başvurusu nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos itibarıyla başladı. İki yıllık üniversite mezunlarının katılım sağlayacağı ön lisans KPSS için geri sayım başlarken, adaylar başvuru sürecini araştırmaya başladı. Peki, KPSS Önlisans başvurusu nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağlayacağı 2022 KPSS ön lisans oturumu için başvurular 3 Ağustos'ta başladı. Sınav ücreti ve sınav tarihi hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, KPSS Önlisans başvurusu nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte detaylar haberimizde...
2022 KPSS ön lisans sınavına başvurular, 03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti 130,00 TL'dir. Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.
2022 KPSS ön lisans sınavı 02 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.
2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 27 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.
2022-KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.