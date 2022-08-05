Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağlayacağı 2022 KPSS ön lisans oturumu için başvurular 3 Ağustos'ta başladı. Sınav ücreti ve sınav tarihi hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, KPSS Önlisans başvurusu nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? İşte detaylar haberimizde...

ÖNLİSANS KPSS BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 KPSS ön lisans sınavına başvurular, 03 - 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

KPSS ÖN LİSANS ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti 130,00 TL'dir. Sınav ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 KPSS ön lisans sınavı 02 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.

ÖN LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 27 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

ÖN LİSANS KPSS'YE KİMLER KATILABİLİR?

2022-KPSS Ön Lisans Sınavı, ön lisans programlarından (iki yıllık meslek yüksekokulları ve dengi açıköğretim) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir.