KPSS Önlisans başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman? - Haberler

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KPSS Önlisans başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman?

KPSS Önlisans başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ve Eğitim Bilimleri sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşti. Ardından, KPSS Önlisans başvuruları başladı mı ve 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman soruları gündeme geliyor. Peki, KPSS Önlisans başvuruları başladı mı?

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Geçtiğimiz günlerde KPSS sınavı yapıldı. KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavı iki ayrı oturumda gerçekleşti. Daha sonra KPSS Önlisans başvuruları başladı mı ve 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman soruları gündeme geliyor. KPSS Önlisans başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS Ön lisans başvuruları 3 Ağustos- 15 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KPSS TARİHLERİ

Alan bilgisi: 6 Ağustos ve 7 Ağustos

ÖABT: 14 Ağustos

DHBT 27 Kasım

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım

KPSS DHBT ise 27 Kasım

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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