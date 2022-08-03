KPSS Önlisans başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Testi ve Eğitim Bilimleri sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşti. Ardından, KPSS Önlisans başvuruları başladı mı ve 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman soruları gündeme geliyor. Peki, KPSS Önlisans başvuruları başladı mı?
Geçtiğimiz günlerde KPSS sınavı yapıldı. KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavı iki ayrı oturumda gerçekleşti. Daha sonra KPSS Önlisans başvuruları başladı mı ve 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman soruları gündeme geliyor. KPSS Önlisans başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizdedir…
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KPSS Ön lisans başvuruları 3 Ağustos- 15 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.
KPSS TARİHLERİ
Alan bilgisi: 6 Ağustos ve 7 Ağustos
ÖABT: 14 Ağustos
DHBT 27 Kasım
KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim
KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım
KPSS DHBT ise 27 Kasım
2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı https://t.co/KY03ilnMBc pic.twitter.com/Bix9cusJTP— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 31, 2022