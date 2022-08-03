Geçtiğimiz günlerde KPSS sınavı yapıldı. KPSS Ortaöğretim ve Önlisans sınavı iki ayrı oturumda gerçekleşti. Daha sonra KPSS Önlisans başvuruları başladı mı ve 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman soruları gündeme geliyor. KPSS Önlisans başvuruları başladı mı? 2022 ÖSYM Önlisans başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS Ön lisans başvuruları 3 Ağustos- 15 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KPSS TARİHLERİ

Alan bilgisi: 6 Ağustos ve 7 Ağustos

ÖABT: 14 Ağustos

DHBT 27 Kasım

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım

KPSS DHBT ise 27 Kasım