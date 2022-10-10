2022 KPSS Ön Lisans Sınavı Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. 2022KPSS Ön Lisans Sınavı Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Ön Lisans Sınavı Temel soru kitapçığı araştırılıyor. Peki, KPSS Ön lisans soru kitapçığı açıklandı mı? KPSS cevap anahtarı açıklandı mı? 2022 KPSS Ön lisans cevap anahtarı görüntüleme ekranı!

Kpss Ön lisans soru kitapçığı açıklandı mı? sorusu KPSS sınavına giren adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön lisans sınavının ardından sınava giren adaylar KPSS Ön Lisans sorularını ve cevap anahtarını araştırdı. Peki, KPSS Ön lisans soru kitapçığı açıklandı mı? KPSS cevap anahtarı açıklandı mı? 2022 KPSS Ön lisans cevap anahtarı görüntüleme ekranı!

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön Lisans sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı 9 Ekim tarihinde ÖSYM resmi sitesinde yayınlandı.

ÖSYM'nin duyurusu ile şöyle oldu;

DUYURU

(09 Ekim 2022)

2022-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı'na ait (2022-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Ekim 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.