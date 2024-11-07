ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) 'nın 14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirme yapıldığı kaydedildi. Peki, KPSS ön lisans sonuçları değişti mi?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI DEĞİŞTİ Mİ?

ÖSYM KPSS 2024 sonuçlarını yeniden hesapladı. Yargı kararı gereği değerlendirme dışı bırakılan Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığına göre 3 ve 29 numaralı soruları ile Genel Kültür-Genel Yetenek Oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığına göre 33 ve 36 numaralı soruları, sınav sonuçları üzerinde etkili olduğu için yeniden değerlendirme sürecine gidildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Temmuz'da yapılan KPSS sınavında 4 sorunun yargı kararıyla iptal edildiğini ve sınav puanlarının yeniden hesaplandığını duyurdu.

KPSS ön lisans sonuçları ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir.