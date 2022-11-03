9 Ekim'de uygulanan KPSS Ön Lisans oturumunun başarı puanları için merak ve sabırsızlık duygusu günden güne artıyor. ÖSYM 2022 sınav takviminde KPSS sonuçları tarihini açıkladı. ÖSYM tarafından KPSS Ön lisans sonuçları açıklandı! Son dakika! KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı! KPSS Ön lisans sonuçları nereden öğrenilir?

Ön Lisans KPSS soru ve cevap anahtarları yayınlandı mı, nasıl görüntülerim?

Kpss Ön lisans sonuçları açıklandı! Yüz binlerce kişinin kamuda memur olabilme hayaliyle katılım sağladığı KPSS ön lisans sınavı, 9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmişti. KPSS sonuçları ile aldıkları puanları tercih aşamasında kullanabilecek olan adaylar puanlarına bugün itibari ile erişebilecekler. KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı! KPSS Ön lisans sonuçları nereden öğrenilir?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS Ön lisans sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından şu duyuru ile açıklandı;

"2022-KPSS Ön Lisans Sınav Sonuçları Açıklandı

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

https://sonuc.osym.gov.tr adresinden KPSS Ön lisans sonuçlarına erişim sağlanıyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!