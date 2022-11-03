KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca memur adayının girdiği KPSS Ön lisans sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından sınav sonuçları her an adayların erişimine açılabilir. Memur adayları sonuçların ne zaman açıklayacağı merak ediyor. Peki,2022 KPSS Ön lisans sonuçları ayıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı .İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Binlerce ön lisans mezunu adayın devlet memuru olmak için yarıştığı KPSS Ön Lisans sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın tüm oturumlarının tamamlanmasının ardından sınav puanlarının ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar. Peki ,KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı ,ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.