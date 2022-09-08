KPSS ön lisans sınavı ne zaman, tarihi ne? 2022 KPSS ön lisans sınav ücreti ne kadar?

KPSS ön lisans sınavı ne zaman olacağı ve 2022 KPSS ön lisans sınav ücreti ne kadar merak ediliyor. 2022-KPSS ön lisans sınavı ne zaman, ücreti ne kadar soruları adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS ön lisans sınav ücreti ne kadar?

Kpss ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta olacağı adaylar tarafından araştırılıyor. 2022 KPSS ön lisans sınav ücretleri ve KPSS ön lisans sınav tarihi merak ediliyor. 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı ne zaman olacağı merak ediliyor. KPSS ön lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS ön lisans sınav ücreti ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

2022 KPSS ÖNLİSANS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekiyor. Sınava girecek olan adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

2022-KPSS Ön Lisans Başvurularının Alınması:

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.