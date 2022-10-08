KPSS ön lisans sınavına artık kısa bir zaman kaldı. Pazar günü yapılacak olan KPSS ön lisans sınavı öncesinde adaylar sınava çok kısa bir süre kala, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaç dakika süreceğini merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? (2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 9 Ekim'de düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru? İşte detaylar haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de saat 10.15'te başlayacak ve sınav 12.15'te sona erecek.

KPSS ÖN LİSANS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2022 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matematik ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

SINAVI İPTAL OLANLAR İÇİN

Sınavı iptal edilen adaylardan ücret talep edilmeyecek

31 Temmuz 2022'de gerçekleşen 2022-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptal edilmiş, ÖSYM sınav takviminde yer alan 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti.

Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.