9 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan KPSS Ön lisans sınavı kaçta başlayacak? Sorusu, sınav hakkında en merak edilen sorulardan bir tanesidir. Sınavın başlama saatini merak edenler KPSS Ön lisans sınavı kaçta başlayacak? ve 9 Ekim KPSS Ön lisans sınav saati kaç? Şeklinde araştırıyorlar. Peki, KPSS Ön lisans sınavı kaçta başlayacak? 9 Ekim KPSS Ön lisans sınav saati kaç?

Gerçekleştirilecek olan KPSS Ön lisans sınavı adayları, sınavın başlangıç saatini kaçırmamak için merak ediyor. Gerçekleştirilen birçok sınavda, sınav başlamadan önce sınav yerinde bulunmanız gerekmektedir. Bu nedenle adaylar internet üzerinde KPSS Ön lisans sınavı kaçta başlayacak? Ve 9 Ekim KPSS Ön lisans sınav saati kaç? Sorularını aratmaktadır. Peki, KPSS Ön lisans sınavı kaçta başlayacak? 9 Ekim KPSS Ön lisans sınav saati kaç?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanana bilgilere göre daha öncesinde sınavın 9 Ekim tarihinde gerçekleşeceği sınav takvimi ile bildirilmişti. KPSS Ön lisans sınavı 10.15'te başlayacak. Ayrıca ÖSYM Başkanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından dikkat edilmesi gereken hususları, sınava katılacak olan adaylara bir kez daha hatırlattı.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

KPSS'de gerçekleştirilecek olan ilk oturumda yani Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda, KPSS Genel Yetenek Testi soruları 30 Türkçe, 30 Matematik şeklindedir. KPSS Genel Kültür Testinde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru bulunmaktadır. Bu oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.