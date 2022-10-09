KPSS Ön Lisans Sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? KPSS Ön Lisans Sınavı soru kitapçığı yayınlandı mı?

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KPSS ÖN LİSANS SINAVI CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı'na ait (2022-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Ekim 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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