KPSS ön lisans sınav süresi birçok aday tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. KPSS ön lisans sınav süresi sadece adaylar tarafından değil, sınava girmeyi düşünen birçok kişinin de merak konusu oluyor. Peki, KPSS Ön lisans sınav süresi ne kadar? KPSS Ön lisans kaç dk sürüyor?

Kpss ön lisans sınav süresi birçok aday tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. KPSS ön lisans sınav süresi sadece adaylar tarafından değil, sınava girmeyi düşünen birçok kişinin de merak konusu oluyor. Peki, KPSS Ön lisans sınav süresi ne kadar? KPSS Ön lisans kaç dk sürüyor?

KPSS Ön lisans sınav süresi ne kadar? Sorusu, KPSS ön lisans sınavı hakkında en çok merak edilen detaylardan bir tanesidir. Sınava katılacak olan kişiler ve sınava katılmayı düşünenler bu konuyu oldukça sık şekilde aratmaktadır. Peki, KPSS Ön lisans sınav süresi ne kadar? KPSS Ön lisans kaç dk sürüyor?

KPSS ÖN LİSANS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

KPSS'de gerçekleştirilecek olan ilk oturumda yani Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda, KPSS Genel Yetenek Testi soruları 30 Türkçe, 30 Matematik şeklindedir. KPSS Genel Kültür Testinde ise 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru bulunmaktadır. Bu oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.