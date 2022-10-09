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KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön lisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM Sonuç takvimi!

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KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön lisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM Sonuç takvimi!

9 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınava katılan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön lisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM Sonuç takvimi!

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9 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafında gerçekleştirilen Ön lisans sınavının ardından sınava katılan adaylar KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Gün içerisinde birçok kişi tarafından araştırılan KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu merak ediliyor. Peki, KPSS Ön lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Ön lisans sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM Sonuç takvimi!

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM başkanlığı takviminde yer alan bilgilere göre, 2022 KPSS ön lisans sınav sonuçları 27 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

KPSS Gündem Eğitim Haberler

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