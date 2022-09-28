KPSS Önlisans sınavı ÖSYM tarafından kısa süre sonra düzenlenecek. Bir yandan sınav hazırlıkları sürerken bir yandan da sınav yerleri öğrenilmeye çalışılıyor. Bu nedenle de "KPSS Önlisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, sınav yerleri ne zaman duyurulacak?" sorusu sıkça geliyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgula!

KPSS ön lisans giriş yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS ön lisans giriş belgesi sorgulama ekranı 2022!

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Ön Lisans sıanvına sayılı günler kala adaylar, sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi sorgula! İşte detaylar haberimizde...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü ülke genelinde gerçekleşecek.

KPSS ÖNLİSANS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS önlisans sınav giriş belgesi tarihi hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce açıklanıyor. Bu nedenle 29 Eylül'de açıklanması öngörülüyor.

Adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav giriş belgesine ulaşabilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir.

Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SÜRESİ NE KADAR, KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.