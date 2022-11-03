KPSS Ön lisans 2022 sınavına katılan adaylar tarafından heyecanla beklenmekte olan sınav sonuçları 3 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte adayların erişimine sunuldu. Sonuçların açıklanmasının ardından birçok aday KPSS Ön Lisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilebilir? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, KPSS Ön Lisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilebilir? KPSS ön lisans puanı ile alım yapan kurumlar ve bölümler hangileri?

Kpss Ön Lisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilebilir? Sorusu, heyecanla beklenmekte olan sınav sonuçları 3 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Birçok aday KPSS ön lisans puanı ile alım yapan kurumlar ve bölümler hangileri? Sorusunu merak ediyor. Peki, KPSS Ön Lisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilebilir? KPSS ön lisans puanı ile alım yapan kurumlar ve bölümler hangileri?

KPSS ÖN LİSANS PUANIYLA HANGİ MEMURLUKLAR TERCİH EDİLEBİLİR?

KPSS memur atamaları sonucunda oluşan 2 yıllık ön lisans mezunu kadroların taban puanları yıldan yıla değişiklik göstermektedir. KPSS 2022 yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban puanları inceleyerek, tercih edeceğiniz bölüm ile ilgili tavan ve taban puanları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

2022 KPSS TABAN PUAN LİSTESİ

KPSS ÖN LİSANS PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR VE BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Tekniker

Muhasebeci

Fen Memuru

Sekreter

Bilgisayar İşletmeni

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Memur

İcra Memuru

Aşçı

Koruma ve güvenlik Görevlisi

Teknik ressam

Şoför

Veteriner Sağlık Teknikeri

Zabıt Katibi

Hemşire

Ebe

Fotoğrafçı

Laborant

Daktilograf

Programcı

Santral Memuru

Veznedar

Zabıt Memuru

İtfaiye Eri

İmam-Hatip

Kuran Kursu Öğreticisi