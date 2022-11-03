KPSS Ön Lisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilebilir? KPSS ön lisans puanı ile alım yapan kurumlar ve bölümler hangileri?
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KPSS Ön lisans 2022 sınavına katılan adaylar tarafından heyecanla beklenmekte olan sınav sonuçları 3 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte adayların erişimine sunuldu. Sonuçların açıklanmasının ardından birçok aday KPSS Ön Lisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilebilir? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, KPSS Ön Lisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilebilir? KPSS ön lisans puanı ile alım yapan kurumlar ve bölümler hangileri?
Kpss Ön Lisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilebilir? Sorusu, heyecanla beklenmekte olan sınav sonuçları 3 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Birçok aday KPSS ön lisans puanı ile alım yapan kurumlar ve bölümler hangileri? Sorusunu merak ediyor. Peki, KPSS Ön Lisans puanıyla hangi memurluklar tercih edilebilir? KPSS ön lisans puanı ile alım yapan kurumlar ve bölümler hangileri?
KPSS ÖN LİSANS PUANIYLA HANGİ MEMURLUKLAR TERCİH EDİLEBİLİR?
KPSS memur atamaları sonucunda oluşan 2 yıllık ön lisans mezunu kadroların taban puanları yıldan yıla değişiklik göstermektedir. KPSS 2022 yerleştirme sonuçlarına ilişkin taban puanları inceleyerek, tercih edeceğiniz bölüm ile ilgili tavan ve taban puanları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
KPSS ÖN LİSANS PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR VE BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Tekniker
Muhasebeci
Fen Memuru
Sekreter
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Memur
İcra Memuru
Aşçı
Koruma ve güvenlik Görevlisi
Teknik ressam
Şoför
Veteriner Sağlık Teknikeri
Zabıt Katibi
Hemşire
Ebe
Fotoğrafçı
Laborant
Daktilograf
Programcı
Santral Memuru
Veznedar
Zabıt Memuru
İtfaiye Eri
İmam-Hatip
Kuran Kursu Öğreticisi