KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve ÖABT ne zaman? İşte, KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve ÖABT sınav tarihleri...

KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve ÖABT ne zaman 2024? KPSS sınav tarihleri!

Kpss Ön Lisans, Ortaöğretim ve ÖABT ne zaman? KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavlarının tarihleri belli oldu. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve ÖABT ne zaman? İşte, KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve ÖABT sınav tarihleri haberimizde!

KPSS ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM VE ÖABT SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de yapılacak.

Takvime göre 2024 yılında yapılacak sınavlar ve sonuç tarihleri ise şöyle: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve diğer sınavların tarihlerini açıkladı.

Sınav Tarihleri